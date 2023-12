Sassuolo in crisi: il Genoa ribalta il risultato, al Mapei Stadium finisce 1-2

Il Genoa torna ad esultare in trasferta. I rossoblu di Alberto Gilardino si regalano un Natale sereno superando 2-1 al Mapei Stadium il Sassuolo

Il Genoa torna ad esultare in trasferta. I rossoblu di Alberto Gilardino si regalano un Natale sereno superando 2-1 al Mapei Stadium il Sassuolo di Alessio Dionisi che in casa ha raccolto due punti nelle ultime sei gare. Il rigore di Gudmundsson ed Ekuban hanno capovolto il vantaggio iniziale neroverde di Pinamonti.

Un primo tempo molto bloccato con le due formazioni che si affrontano a viso aperto, con ritmi piuttosto alti ma non riescono ad impensierire né Consigli da una parte né Martinez dall’altra grazie alle difese che comunque fanno un buon lavoro di pressione. Al 25’ ci prova Boloca che riceve dalla destra da Castillejo e prova un tiro-cross che termina sul fondo senza che nessun compagno di squadra riesca ad intervenire. I padroni di casa si portano in vantaggio con Laurienté che vince un duello fisico con Bani e parte in campo aperto verso l’area rossoblu. L’attaccante serve poi con altruismo Pinamonti, abile a mettere alle spalle di Martinez. La reazione del Grifone arriva con Gudmundsson che calcia in diagonale mettendo di poco sul fondo. Prima del duplice fischio il Sassuolo va vicino al raddoppio ma Martinez salva tutto.

La ripresa si apre con un’occasione per il Genoa con De Winter che serve Gudmundsson ma il suo diagonale viene respinto da Consigli. Ancora i rossoblu pericolosi al quarto d’ora con il neo entrato Thorsby ma sulla strada del norvegese c’è l’ottima risposta ancora del portiere del Sassuolo che si ripete, con un pizzico di fortuna, in due tempi sulla botta con il mancino di Malinovskyi. Guida però viene richiamato all’on-field review dal VAR per giudicare un tocco di mano di Erlic in area; per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto si presenta Gudmundsson che spiazza Consigli. I neroverdi emiliani provano a riversarsi in attacco con un colpo di testa di Pinamonti su cross di Volpato ma Martinez inchioda il pallone a terra. Il sorpasso del Grifone arriva a tre minuti dalla fine con Gudmundsson che libera Ekuban, abile ad entrare in area e a battere in diagonale Consigli.