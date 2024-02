Sassuolo in crisi, ma Carnevali conferma Dionisi: "Avanti con lui"

Spazio anche ai temi di campo e alle voci su Dionisi.

Al suo arrivo in Lega Calcio per l'odierna Assemblea, il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato della giornata che vedrà protagonista i rappresentanti delle 20 società del massimo campionato: "Galliani ha detto che quella di oggi è un'Assemblea delicata? Niente di particolare. Serie A a 18 squadre? Beh, sicuramente noi siamo favorevoli per le 20, ma non è tanto questione di 18 o 20, è un problema invece di riformare un po' il calcio con delle nuove opportunità e dei nuovi sistemi. E' limitativo parlare di 18 o 20 squadre, sicuramente non è questo il nostro problema. I problemi sono altri e ben importanti".

Ci sono tensioni tra la Serie A e la FIGC o anche dentro la Serie A? "Dobbiamo cominciare a risolvere i problemi al nostro interno".

Spazio anche ai temi di campo e alle voci su Dionisi. "Sicuramente i risultati non sono dei migliori, però crediamo anche di avere una buona squadra e un buon allenatore. Sento già da più di un mese che si parla di questa situazione di Dionisi, ma allo stesso tempo non mai è cambiato nulla. Andiamo avanti sicuramente con lui, cercando comunque di continuare un po' con quello che si è visto nell'ultima partita contro il Torino".