Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: out Godin, c'è Lautaro con Lukaku

Il lunch game dell’ottava giornata di Serie A vede impegnate Sassuolo e Inter. Mister De Zerbi arriva alla sfida con gli uomini contati in difesa, reparto che per l'occasione sarà a 4. Muldur e Tripaldelli sulle corsie laterali, al centro Marlon e Peluso. Centrocampo muscolare con Duncan, Magnanelli e Obiang, Traore avanzato di qualche metro alle spalle di Berardi e Caputo con Defrel inizialmente in panchina. Per i nerazzurri di Antonio Conte oltre a qualche problemino legato agli infortuni, da registrare un parziale turnover in vista della Champions. In difesa, con Skriniar e De Vrij, ci sarà Godin. Sulle fasce Candreva e Biraghi, mentre al centro Gagliardini sostituisce l’infortunato Sensi. Davanti, con Lukaku, c’è Lautaro Martinez.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Sassuolo e Inter:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Müldür, Marlon, Peluso, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Obiang; Traorè; Berardi, Caputo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku