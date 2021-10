Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: out Raspadori e Dzeko

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Inter, match delle 20.45 valido per la settima giornata di campionato. Non sono poche le sorprese che arrivano dalle formazioni ufficiali della sfida fra Sassuolo e Inter di questa sera. Fra i padroni di casa out Raspadori, che parte dalla panchina, con Defrel terminale offensivo davanti a Berardi, Djuricic e Boga. Per l’Inter spicca l’assenza di Edin Dzeko, col Tucu Correa a far coppia con l’intoccabile Lautaro Martinez. Nella linea mediana tornano titolari Perisic e Calhanoglu dopo la Champions, con Dumfries confermato a destra. Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa