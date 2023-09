Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: conferme per Dionisi e Allegri

TuttoNapoli.net

Smuovere la classifica è l'obiettivo del Sassuolo, fermo a tre punti dopo le prime quattro giornate di campionato. La Juventus mira invece al controsorpasso sul Milan per riportarsi al secondo posto in solitaria in classifica. Fischio d'inizio alle 18 al Mapei Stadium, affidato all'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Alessio Dionisi sceglie lo stesso undici di partenza sconfitto dal Frosinone nell'ultima di campionato.

Massimiliano Allegri conferma in blocco la formazione iniziale che ha superato la Lazio, ancora preferito Kostic a Cambiaso sulla sinistra. Si tratta di una prima volta: da quando è tornato sulla panchina bianconera, l'allenatore livornese non aveva mai confermato per due gare consecutive lo stesso undici.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Allenatore: Dionisi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Allenatore: Allegri.