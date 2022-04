Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali: coppia Morata-Dybala, fuori Vlahovic

Queste le scelte del tecnico bianconero per la gara contro il Sassuolo:

Niente De Ligt e niente Chiellini per Massimiliano Allegri ma Daniele Rugani, che affiancherà Bonucci in difesa. Fuori anche Vlahovic, con Morata che sarà affiancato da Dybala. Queste le scelte del tecnico bianconero per la gara contro il Sassuolo:

Sassuolo: (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ahyan, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Traore, Raspadori, Berardi; Scamacca. Allenatore: Dionisi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri.