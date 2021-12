Sassuolo-Lazio, formazioni ufficiali: Traore sottopunta. Akpa Akpro dal 1'

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, match delle 18 valevole per il 18° turno di Serie A. Dionisi sceglie Berardi, Raspadori e Traore alle spalle di Scamacca. Nella Lazio c'è Akpa Akpro dal primo minuto in mezzo al campo, fuori Luis Alberto. Davanti conferma per Zaccagni, titolare al posto di Felipe Anderson.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All.: Alessio Dionisi

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

All.: Maurizio Sarri.