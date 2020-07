Sassuolo-Lecce, le formazioni ufficiali: Boga e Beradi titolari, out Defrel

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce, gara valida per il 30° turno di serie A. Nel Sassuolo si rivedono Consigli, Berardi e Caputo dal primo minuto, out Defrel, mattatore della gara vinta sul campo della Fiorentina. Liverani sceglie Babacar come unica punta, supportata alle spalle da Farias e Shakhov.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Traore, Boga; Caputo. A disposizione: Pegolo, Magnanelli, Duricic, Defrel, Peluso, Raspadori, Chiriches, Toljan, Haraslin, Magnani, Ghion, Aurelio. Allenatore: R. De Zerbi.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Farias, Shakhov; Babacar. A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Mancosu, Falco, Monterisi, Saponara, Rispoli, Colella, Maselli, Rimoli. Allenatore: F. Liverani