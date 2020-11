Sassuolo, Lopez torna sul gol al San Paolo: "Incredibile segnare al Napoli, ancora non ci credo"

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, è stato protagonista nel corso de Le Club du Dimanche in onda su BeIn Sports France. Il calciatore neroverde ha parlato così del suo approdo in neroverde: "Il primo contatto l'ho avuto con Boga, lui mi ha detto che mister De Zerbi mi avrebbe voluto a Sassuolo. Cosa mi ha colpito di più di De Zerbi? Il rigore, è molto abile nella tattica, è pazzo per i dettagli: a me De Zerbi fa pensare a Bielsa. C'è stata un'alchimia con il mio coach sin dalla prima chiamata. Abbiamo parlato un po' in spagnolo e la nostra visione di calcio ha trovato sin da subito un punto di incontro, sono bastati 5 minuti. Mi ha ridato fiducia e cerco di ricambiare. Il gol al Napoli? Se me lo avessero detto un mese fa non ci avrei mai creduto. Ricevere tutte queste lodi e segnare questo gol al Napoli è stato incredibile".