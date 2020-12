Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Diaz alle spalle di Leao. Panchina per Caputo

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Milan, match valido per la tredicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 15. De Zerbi lascia Caputo in panchina ancora non al meglio e lancia Defrel dal primo minuto confermando anche Traore dopo la buona prova di Firenze. Il Milan si affida a Brahim Diaz e Rafael Leao per sopperire all'assenza di Ibrahimovic. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traore, Defrel.

Allenatore: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao.