Sassuolo-Monza, le formazioni ufficiali: out Bajrami, Dionisi lancia Thorstvedt

© foto di www.imagephotoagency.it

Sassuolo-Monza, match valido per la 7^ giornata di Serie A, è uno dei posticipi che si giocano questo lunedì. Al Mapei il fischio d'inizio della gara è previsto per le 18:30.

Due cambi per Alessio Dionisi rispetto alla vittoria contro l'Inter a San Siro. In difesa torna titolare Ruan Tressoldi, che a Milano aveva lasciato il suo posto a Viti. Confermatissimi a centrocampo Boloca e Matheus Henrique, così come Laurienté e Berardi alle spalle di Pinamonti, autore di 4 gol nelle prime 6 partite di campionato e segnalato in gran forma, mentre Thorstvedt rileva Bajrami sulla trequarti.

Palladino invece varia leggermente di meno del collega neroverde: in difesa Izzo è out per problemi nella rifinitura e lascia il posto a Pablo Mari, per il resto saranno gli stessi che erano scesi in campo contro il Bologna ad iniziare il match. In attacco c'è ancora Colombo, con Colpani e Mota a supporto. In panchina il Papu Gomez, che potrebbe fare il suo esordio con i brianzoli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Mari, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.