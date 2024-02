Sassuolo, per il Napoli la scelta è presa: ecco chi ci sarà in panchina

E proprio nei suoi anni in viola il tecnico, oggi 50enne, avrebbe potuto già sperimentare il salto in una prima squadra.

Il Sassuolo ha optato per le "maniere forti" con la squadra pericolosamente coinvolta nella zona retrocessione, decisamente contro pronostico rispetto alle attese, e ha esonerato Alessio Dionisi. Almeno per il momento, almeno per il Napoli, promosso Emiliano Bigica dalla Primavera. Vera e propria istituzione del campionato giovanile, ci allena da oltre 6 anni e mezzo e prima dei neroverdi, galassia in cui è approdato nell'estate del 2020, ha fatto tre anni alla Fiorentina in cui ha saputo portare la squadra alla vittoria della Coppa Italia per due edizioni consecutive (2018/19 e 2019/20).

E proprio nei suoi anni in viola il tecnico, oggi 50enne, avrebbe potuto già sperimentare il salto in una prima squadra. Era il 2019 quando Stefano Pioli rassegnava le dimissioni da allenatore della Fiorentina a seguito di uno scontro formale e di toni con la proprietà (i Della Valle) critica verso l'atteggiamento della squadra in una nota pubblica. Tra le idee che si rincorrevano, quella di una promozione di Bigica fino a giugno, scenario che potrebbe avvenire oggi al Sassuolo. Alla fine però ebbe la meglio Vincenzo Montella, che concluse una stagione complicatissima, inanellando una serie di sconfitte fino alla salvezza all'ultima giornata.

Questo il comunicato con cui il Sassuolo ha reso noto il cambio in panchina: "La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica".