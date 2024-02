Sassuolo, primo allenamento di Bigica: domani conferenza pre-Napoli

Nel pomeriggio odierno Emiliano Bigica ha diretto al Mapei Football Center la sua prima seduta d'allenamento da tecnico della prima squadra del Sassuolo

Nel pomeriggio odierno Emiliano Bigica, ex tecnico della primavera, ha diretto al Mapei Football Center la sua prima seduta d'allenamento alla guida della prima squadra del Sassuolo Calcio. In preparazione per la prossima sfida contro il Napoli, in programma per mercoledì alle ore 18 presso il Mapei Stadium, si terrà un'ulteriore sessione di allenamento dedicata alla rifinitura domani pomeriggio, martedì 27 febbraio.

Inoltre, domani alle 16 sul sito ufficiale del club saranno pubblicate le parole di Mister Bigica in vista dell'importante confronto con la squadra partenopea, offrendo così un'anticipazione delle strategie e dell'approccio dei neroverdi alla partita imminente.