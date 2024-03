Sassuolo, Racic: "Abbiamo battuto le migliori del campionato, ci rialzeremo!"

Contro il Napoli Uros Racic ha trovato la sua prima rete in Serie A, un gol che non è servito ai neroverdi ad evitare la pesante sconfitta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Napoli Uros Racic ha trovato la sua prima rete in Serie A, un gol che non è servito ai neroverdi ad evitare la pesante sconfitta, con gli azzurri trascinati da uno straordinario Osimhen che si sono imposti 6-1. Una stagione complicata per i neroverdi, che per provare a salvarsi hanno deciso di affidare la panchina ad un esperto di situazioni complicate come Davide Ballardini.

Intanto Racic, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, prova a suonare la carica in vista delle prossime sfide di campionato: "Ragazzi, ci siamo passati tutti e abbiamo abbastanza esperienza per sapere in che tipo di situazione ci troviamo! Quest’anno abbiamo battuto le migliori squadre del campionato e so che possiamo battere anche le prossime, il che per noi significa vita. Ecco perché dobbiamo essere coraggiosi e sappiamo tutti che dobbiamo dare il meglio di noi stessi nei giorni a venire!".