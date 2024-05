Sassuolo retrocesso in B: non basta l’unica vittoria (con l’Inter) nelle ultime 9

Adesso è ufficiale: il Sassuolo è aritmeticamente retrocesso in Serie B. Dopo 11 lunghi anni, i neroverdi salutano la massima serie italiana.

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è ufficiale: il Sassuolo è aritmeticamente retrocesso in Serie B. Dopo la sconfitta per 2-0 nel lunch match col Cagliari, i neroverdi avrebbero dovuto sperare nella sconfitte di Empoli e Frosinone per rimandare il discorso salvezza all'ultima giornata di campionato. Dai match delle 15.00 non sono però arrivati i risultati sperati, con i ciociari che hanno battuto 1-0 il Monza e il folle pareggio tra le squadre di Cannavaro e Nicola. Così dopo 11 lunghi anni, il Sassuolo saluta la massima serie italiana.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 92 punti

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 35*

Hellas Verona 34

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più