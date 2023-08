Sassuolo, rientra Tressoldi ma c’è il dubbio Berardi: le ultime verso il Napoli

Fonte: ANSA

(ANSA) - SASSUOLO, 24 AGO - Con il Napoli per il Sassuolo è ancora in dubbio la presenza di Berardi, attualmente ai margini della rosa per le note vicende di mercato. Rientra invece dalla squalifica Ruan Tressoldi che dovrebbe giocare dall'inizio al centro della difesa, al posto di Viti al fianco di Erlic. Per il secondo turno di campionato dovrebbero essere convocati anche il centrocampista serbo Uros Racic prelevato nei giorni scorsi dal Valencia e l'ultimo arrivato dal Feyenoord, il difensore Marcus Pedersen.

Nel modulo 4-2-3-1, da verificare le condizioni fisiche di Pinamonti, punta centrale, alle spalle del quale saranno confermati Laurientè, Bajrami e Defrel, con Lopez e Henrique sulla linea di centrocampo. (ANSA).