Sassuolo ripreso da una magia di Caprari: a Monza finisce 1-1

Un gran gol di Caprari però salva la squadra di Palladino fissando il finale all'U-Power Stadium sull'1-1.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ferrari illude il Sassuolo e con un nome così non poteva che essere a Monza. Un gran gol di Caprari però salva la squadra di Palladino fissando il finale all'U-Power Stadium sull'1-1. Monza che parte forte con Caprari che ha la palla per sbloccare la partita dopo pochi minuti, ma Erlic si immola e strozza l'urlo in gola ai tifosi. È il 9' ed è una delle poche vere chances per i brianzoli, colpiti pochi minuti dopo dai neroverdi e incapaci di reagire, se non nel finale. Al 13' da un corner sbuca Ferrari che anticipa Izzo e di ginocchio supera Di Gregorio. Sassuolo ben disposto in campo che aspetta e riparte con il tridente. Laurienté ha la chance per raddoppiare, ma la sua conclusione fa tremare la traversa.