Sassuolo, Rogerio: "A Napoli per vincere! Non molliamo e difendiamo l'ottavo posto"

Rogerio, terzino sinistro del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match di questa sera contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Sassuolonews: "La realtà è che volevo commentare un'altra partita. Ci dispiace perché tenevamo tanto a questa partita, era importantissima per raggiungere un traguardo straordinario ma resta lo spirito della squadra per cercare di portare un risultato positivo. Non dobbiamo mollare perché abbiamo gare difficili e possiamo mantenere l'ottavo posto".

Poca voglia?

"Quando rimaniamo in 10, dobbiamo mettere un calciatore in più, tutti. Volevamo vincere e ci dispiace. Sono successe delle cose inaspettate. Ora abbiamo il Napoli e dobbiamo dimenticare il Milan per vincere la prossima"