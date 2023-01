Sassuolo-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Bereszynski parte titolare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Riparte il campionato di Sassuolo e Sampdoria: c'è Bereszynski (promesso al Napoli) dal primo minuto negli ospiti. Alle 12.30 al Mapei Stadium neroverdi e blucerchiati inizieranno il loro 2023.Alessio Dionisi schiera Pinamonti al centro del tridente con Laurienté sulla sinistra e Berardi a destra. A centrocampo c’è Matheus Henrique con Thorsvedt e Frattesi ad agire sulle mezzali. In difesa davanti a Consigli giocano Ruan Tressoldi e Ferrari con Toljan e Rogerio esterni. Dejan Stankovic schiera dal primo minuto i nuovi acquisti Nuytinck e Lammers. L’ex Udinese compone il reparto difensivo insieme a Bereszynski e Amione davanti ad Audero mentre l’ex Empoli gioca in coppia con Gabbiadini in avanti. A centrocampo spazio a Vieira e Rincon con Leris e Augello sulle fasce mentre Verre è il trequartista.