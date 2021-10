Sassuolo senza due titolari con la Juve. Dionisi annuncia: “Boga e Djuricic non ci saranno”

Nella sua conferenza stampa di vigilia della partita contro la Juventus, il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato anche delle assenze di Boga e Djuricic per la sfida dell'Allianz Stadium: "Boga non sarà disponibile domani ma contiamo di averlo con l'Empoli, ha ripreso gli allenamenti. Djuricic? Neanche lui sarà della partita, spero di recuperarlo per la prossima".