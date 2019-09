Sassuolo-SPAL, le formazioni ufficiali: Chiriches titolare, l'altro ex Valdifiori no

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Sassuolo-SPAL, anticipo delle 12.30 della quarta giornata di Serie A e le novità non mancano nei rispettivi schieramenti: nei padroni di casa troviamo la conferma dal primo minuto di Defrel, che affianca Caputo e Berardi nel tridente offensivo, mentre Traorè "scala" di qualche metro allineandosi a Duncan e Obiang a centrocampo. In difesa al fianco di Chiriches c'è Ferrari, con Peluso preferito a Muldur per la copertura della fascia sinistra.

Anche Semplici cambia qualcosa, lasciando Felipe in panchina e preferendogli Tomovic come titolare nella difesa a tre. A centrocampo la sorpresa è la presenza dal primo minuto del giovanissimo Strefezza, che si schiererà a sinistra, mentre sulla corsia opposta spazio a D'Alessandro. Duo offensivo consolidato e mai variato in queste prime quattro gare: con Petagna c'è Di Francesco, mentre a Missiroli e Kurtic verranno demandati gli inserimenti alle spalle della difesa neroverde.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Chiriches, Peluso; Duncan, Obiang, Traorè; Berardi, Caputo, Defrel.

A disposizione: Pegolo, Russo, Magnanelli, Boga, Muldur, Raspadori, Romagna, Tripaldelli, Mazzitelli, Ghion, Locatelli, Kyriakopoulos.

Allenatore: De Zerbi.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D'Alessandro, Missiroli, Murgia, Kurtic, Strefezza; Petagna, Di Francesco.

A disposizione: Letica, Thiam, Cannistrà, Igor, Felipe, Reca, Sala, Valdifiori, Valori, Floccari, Jankovic, Moncini, Paloschi.

Allenatore: Semplici.