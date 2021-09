Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: Boga ancora titolare, inamovibile l'ex Chiriches

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A.

Modulo confermato in casa Sassuolo: 4-2-3-1. In difesa Toljan la spunta su Muldur sulla destra, Rogerio su Kyriakopoulos a sinistra, in mezzo confermati Chiriches e Ferrari. Altre conferme dalla cintola in su: Maxime Lopez e Frattesi in mediana, Traoré in panchina e dunque trequarti formata ancora da Berardi, Djuricic e Boga. La notizia è legata all'attacco: spazio a Raspadori, non Scamacca, a dispetto delle indiscrezioni della vigilia.

Senza Belotti, sarà ancora Sanabria il riferimento offensivo nel Torino. Ivan Juric conferma il paraguaiano, ma gli cambia il supporto: tocca a Praet e Brekalo, all'esordio da titolari, vincitori nei rispettivi ballottaggi con Linetty e Praet. In difesa out il nuovo acquisto Zima, a cui viene preferito Djidji. Per il resto Pobega e Lukic la spuntano in mediana, Ola-Aina batte Ansaldi sulla fascia sinistra, con Singo dall'altro lato.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Allenatore: Alessio Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ola-Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

Allenatore: Ivan Juric