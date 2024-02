Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: chance per Bajrami, Lovato dal 1'

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara tra Sassuolo e Torino, valida per la 24esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara tra Sassuolo e Torino, valida per la 24esima giornata di Serie A. Nel Sassuolo, Dionisi conferma Erlic e Viti come coppia di centrali. In mediana torna Matheus Henrique dopo la squalifica, al suo fianco scelto Lipani con Boloca dalla panchina. Nel tandem alle spalle di Pinamonti c'è Bajrami insieme a Laurienté e Thorstvedt.

In casa Torino, Juric deve rimodellare la difesa a causa delle tante assenze. Insieme a Djidji e Rodriguez ci sarà il neo acquisto Lovato. Tameze torna a centrocampo al fianco di Ilic, davanti non si tocca il tridente con Vlasic, Sanabria e Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Henrique, Lipani; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric