Sassuolo-Torino, le formazioni ufficiali: per i neroverdi 3 esordi dal 1'. Verdi fa coppia con Bellotti

Sono state diramate le formazioni di Sassuolo-Torino, anticipo delle 20,45 della quinta giornata di Campionato. De Zerbi conferma Chiriches al centro della difesa e ripropone otto undicesimi della formazione che ha vinto a Bologna. Le novità sono Ayhan, schierato in posizione di terzino destro. A centrocampo esordio dal 1' per Maxime Lopez, preferito a Bourabia; titolare anche Raspadori, che rileva Traoré sulla trequarti. In attacco, ça va sans dire, c'è Caputo. Giampaolo invece effettua solo due cambi rispetto alla sconfitta contro il Cagliari. In difesa va Bremer, al fianco di Lyanco e preferito a Nkolou. Confermato Lukic trequartista: in attacco con Belotti non c'è Bonazzoli ma Verdi.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino.

Sassuolo (4-3-1-2): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.