Sassuolo, Tressoldi a rischio per il Napoli: emergenza in difesa per Bigica

Primo allenamento e primi dubbi di formazione, ma anche primi problemi, per Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche Ruan Tressoldi è in dubbio per la partita di domani. Kumbulla non è ancora al 100% ma sarà a disposizione del tecnico e potrebbe anche trovare l'esordio, da capire eventualmente se dal 1' minuto o se a gara in corso, mentre è in dubbio anche la presenza di Martin Erlic, che ha saltato le ultime due sfide per infortunio, è sulla via del recupero ma non è ancora detta l'ultima parola.

Out sicuramente Mattia Viti per quella che diventa a tutti gli effetti una vera e propria emergenza per il pacchetto arretrato. Bigica dunque potrebbe schierare il capitano Gian Marco Ferrari, con Martin Erlic o Marash Kumbulla al suo fianco, non ancora al 100% e non ancora completamente ristabiliti dopo i rispettivi guai fisici. Sulla fascia invece potrebbe rivedersi Jeremy Toljan, in panchina già contro i toscani: l'ex Borussia Dortmund potrebbe rientrare dall'inizio prendendo il posto di Marcus Pedersen, con Josh Doig sulla corsia mancina.