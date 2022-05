Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali: panchina per Traoré, Pussetto titolare

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese, in campo tra circa un'ora per la trentaseiesima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese, in campo tra meno di un'ora per la trentaseiesima giornata di Serie A. Poche sorprese negli undici scelti dai due tecnici, con Dionisi che concede un turno di riposo a Traoré, inizialmente in panchina, e con Cioffi che conferma Pussetto al fianco di Deulofeu in attacco.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Magnanelli, Rogerio, Djuricic, Ciervo, Peluso, Ceide, Chiriches, Traore, Ruan, Defrel.

Allenatore: Dionisi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Deulofeu.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Nuytinck, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Soppy.

Allenatore: Cioffi