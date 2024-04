Sassuolo-Udinese, le formazioni ufficiali: torna titolare Samardzic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto al Mapei Stadium per lo scontro salvezza fra Sassuolo e Udinese, gara fondamentale per le sorti delle squadre di Ballardini e Cioffi. I neroverdi si affidano a Pinamonti in attacco, con Defrel, Thorstvedt e Laurienté a sostegno. Per l'Udinese invece sorpresa Lazar Samardzic che partirà titolare nel 3-5-2 del tecnico toscano. In avanti, al solito, coppia Lucca-Thauvin con Brenner che non sarà della partita per un attacco influenzale. Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca