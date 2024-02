Sassuolo, ultime di formazione: Berardi convocato ma verso la panchina

In porta Consigli, difesa a 4 con Toljan (o Pedersen), Erlic (o Kumbulla), Ferrari e Doig.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la prima di Emiliano Bigica, all’esordio sulla panchina del Sassuolo, Berardi va verso la convocazione ma dovrebbe comunque partire dalla panchina. Out Viti e lo squalificato Boloca, è in dubbio anche Ruan Tressoldi mentre sono da valutare le condizioni di Erlic, Toljan e Kumbulla che però potrebbero essere a disposizione. In questo clima di incertezza, il neo tecnico neroverde pensa al 4-2-3-1 (o 4-3-3), senza distanziarsi troppo dal ‘vecchio’ Sassuolo.

In porta Consigli, difesa a 4 con Toljan (o Pedersen), Erlic (o Kumbulla), Ferrari e Doig. In mediana potrebbe esserci spazio per Matheus Henrique e Lipani. In avanti Bajrami, Thorstvedt e Laurienté a supporto di Pinamonti. Occhio anche a un’altra opzione con Thorstvedt in mediana e Volpato trequartista, con Lipani a farne le spese (da Sassuolo, Antonio Parrotto).