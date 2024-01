Scandalo Inter-Verona: convalidato gol irregolare di Frattesi, 2-1 al fotofinish

Un gol irregolare di Frattesi (per un fallo di Bastoni su Duda in area di rigore) regala all'ultimo secondo all'Inter il 2-1 sull'Hellas Verona

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol irregolare di Frattesi (per un fallo di Bastoni su Duda in area di rigore) regala all'ultimo secondo all'Inter il 2-1 sull'Hellas Verona dopo una gara scorbutica e complicata, che sembrava il peggior modo di iniziare il 2024 per la squadra di Simone Inzaghi e invece diventa il migliore. I nerazzurri allungano in classifica, portandosi a più cinque sulla Juventus alla vigilia dell'ultima del girone di andata e conquistando il titolo di campioni d'inverno.

Finale da brivido, dopo una gara giocata sostanzialmente ad armi pari tra le due compagini, con la rete del centrocampista ex Sassuolo fortemente contestata dall'Hellas di Marco Baroni e poi il rigore sbagliato all'ultimo istante da Thomas Henry, che in precedenza aveva risposto alla rete siglata nel primo tempo da Lautaro Martinez. Dopo novanta minuti accesi, e un recupero nel quale succede di tutto, vince l'Inter: a Baroni, privato anche di Filippo Terracciano a pochi minuti dall'inizio della gara, non basta neanche vincere il personale duello con Inzaghi per salutare San Siro con i tre punti. Al tecnico piacentino, invece, il titolo d'inverno.