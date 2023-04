Scatto Lazio nella corsa Champions: Juventus ko all'Olimpico

All'Olimpico la Lazio batte 2-1 la Juventus nel posticipo della 29ª giornata di Serie A.

Corner che trova l'incornata di Bremer, respinta di piede di Provedel che nulla può sulla ribattuta del francese. Al 53' la Lazio si riporta in vantaggio con Zaccagni al termine di una splendida azione corale. Felipe Anderson punta Alex Sandro sulla destra e poi mette in mezzo, Luis Alberto vede l'inserimento sull'out opposto di Zaccagni e lo serve di tacco. L'esterno offensivo apre il piatto e supera Szczesny. 4' dopo ancora Zaccagni va di nuovo in rete su assist di Milinkovic, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La Juve fa entrare Chiesa e spinge nel finale, ma la squadra di Sarri si difende bene e porta a casa un importantissimo successo per la corsa Champions.