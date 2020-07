Scatto salvezza per l'Udinese che batte la Spal, estensi con un piede in Serie B

Si è da poco conclusa la sfida fra SPAL-Udinese, primo dei due match in programma questo giovedì. La squadra di Gotti ha vinto 3-0 grazie alle reti di De Paul, Okaka e Lasagna, con tre punti che permettono un bello scatto in avanti nella lotta salvezza. Notte fonda per la SPAL, ormai con un piede in serie B.