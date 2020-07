Scivolone Inter: Conte delude ancora, finisce 2-2 contro l'Hellas

Resta ancora a bocca asciutta l'Inter di Conte, che anche a Verona non trova la vittoria contro l'Hellas di Juric. I nerazzurri non sono andati oltre il 2-2 contro gli scaligeri, andati prima in vantaggio con la rete di Lazovic dopo appena due minuti, che ha deciso il primo tempo. Nella ripresa l'Inter ha prima trovato il pari con Candreva, andando poi in vantaggio con l'autogol di Dimarco. Dopo aver ribaltato il risultato Conte sembrava aver rimesso tutto nel verso giusto, ma ci h pensato Veloso a rovinare i piani, trovando il 2-2 a quattro minuti dal 90' minuto.