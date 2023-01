Scontri ultras, Mourinho non si espone: “Ho un altro ruolo, faccio solo l’allenatore”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita vinta 1-0 in Coppa Italia contro il Genoa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita vinta 1-0 in Coppa Italia contro il Genoa: "Non sono più un bambino, tra poco compio 60 anni ma so che quando si dà il massimo non si è obbligati a dare di più. Quando un giocatore dà tutto, ha sempre il mio affetto. Mi è dispiaciuto sentire qualche fischio per Zaniolo: alla gente chiedo di non fischiare i miei giocatori".

Come sta Pellegrini?

"Domani vedremo, ma c'è qualche problema. Volevo fare di tutto per non andare ai supplementari. C'è stato lavoro di squadra e un controllo collettivo della gara, i tre difensori ci hanno dato grande sicurezza: Dybala, però, è un'altra cosa, ha un profumo diverso".