Scoppia il caso Berardi! Tolto dal mercato, lui vuole la Juve e si allena con i fuori rosa

tando a quanto appreso da 'SassuoloNews.net', il giocatore classe '94 non è assolutamente d'accordo con questa decisione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Juventus e niente trasferimento per Domenico Berardi? La vicenda non è finita. 'Gazzetta.it' pochi minuti fa ha scritto che il Sassuolo ha deciso di togliere il suo capitano dal mercato perché dal club bianconero ancora non è arrivata alcuna proposta ufficiale. Ma stando a quanto appreso da 'SassuoloNews.net', il giocatore classe '94 non è assolutamente d'accordo con questa decisione e ha attuato una contromossa.

L'attaccante italiano si sta allenando con i giocatori che non rientrano nei piani tecnici della rosa per sua volontà. Vuole la Juventus e sta provando a forzare la mano, anche se dal club bianconero ancora non è arrivata alcuna offerta ufficiale.