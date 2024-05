"Se il Milan lascia Conte al Napoli, stadio vuoto e contestazione!", i tifosi rossoneri furiosi sui social

Il possibile approdo di Antonio Conte al Napoli ha acceso ulteriormente le polemiche nel mondo milanista

TuttoNapoli.net

Le notizie di un possibile arrivo a Napoli di Antonio Conte, su incontri nelle ultime ore e discrete possibilità di definizione dell'affare, non sono state digerite dal mondo Milan. I tifosi rossoneri, che con una dura contestazione hanno già fatto saltare l'arrivo di Lopetegui, da tempo invocano l'arrivo di Antonio Conte e ieri hanno accolto anche l'intervento del suo vice-storico che ha espresso parole d'apprezzamento per il progetto Milan che Conte sposerebbe subito.

Il Milan però non ha mai pensato a Conte, non lo ritiene l'ideale per il suo progetto giovane, sostenibile ed a lungo termine, ma i tifosi rossoneri sui social non sembrano accettare le linee societarie e il possibile approdo di Conte al Napoli ha acceso ulteriormente le polemiche: "C'è Conte libero e vanno su nomi esteri?", "Come si fa a non prendere Conte?", "Può prenderlo il Napoli senza coppe e non il Milan?", alcuni dei messaggi ricorrenti sui social fino a chi promette una nuova contestazione: "Se Conte va davvero al Napoli questa proprietà va contestata per tutto l'anno!", "Stadio vuoto o in silenzio come nelle ultime partite, per tutto l'anno", minacciano alcuni tifosi.