Seguito dal Napoli, Chukwueze reclama spazio: sta giocando pochissimo al Milan

Samuel Chukwueze ha giocato poco in questo inizio di stagione, soprattutto a causa di un super Pulisic, che gli ha tolto inevitabilmente spazio. Il Milan ha trovato l'equilibrio, partendo fortissimo in campionato, ma l'ex Villarreal, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport adesso chiede spazio. Giocherà con la Nigeria, ma sarà il primo a tornare e mettersi a disposizione del tecnico.

La sua nazionale infatti giocherà solo una gara, in programma domenica contro Sao Tome e Principe, che non dovrebbe neanche essere molto impegnativa. Ad inizio settimana prossima Chukwueze sarà nel capoluogo lombardo e avrà tutto il tempo per prepararsi al meglio per derby e Newcastle. Probabile che possa cominciare in panchina contro l'Inter e scendere sul terreno di gioco dal 1' in Champions League.