Seguito dal Napoli, Samardzic sta svolgendo le visite mediche con l'Inter

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Lazar Samardzic è pronto a diventare un calciatore dell'Inter. Il centrocampista serbo sta infatti svolgendo le visite mediche di rito prima di recarsi nella sede del club nerazzurro per la firma sul contratto. Samardzic, che è uscito dalla sede milanese del Coni per salutare i tifosi presenti, arriva all'Inter dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto. (ANSA).