Sempre più nervoso e lontano da tutti: Juve, Ronaldo vive da separato in casa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell'ultimo mese Cristiano Ronaldo sta vivendo alla Juventus quasi da separato in casa. Fuori dal campo è sempre più distante dai bianconeri, intesi come società ma anche come uomini. in campo è nervoso, arrabbiato e soprattutto non esulta più semplicemente perché da tre intere partite non riesce ad andare in gol.

FUTURO INCERTO - Addirittura contro i viola è arrivato un altro pessimo segnale, il disinteresse per quello che stava accadendo intorno a lui. Il futuro resta da scrivere, ma ormai tutti sanno che ha dato mandato a Mendes di sondare il mercato. Il ritorno al Real è impossibile, meno quello al Manchester United.