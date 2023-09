GIOVANILI YOUTH LEAGUE, PARTE MALE L'AVVENTURA DEL NAPOLI: KO SUL CAMPO DEL BRAGA Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" Il Napoli Primavera è stato sconfitto dal Braga per 1-0 nel match di esordio della Youth League alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" LE ALTRE DI A SENZA DIA LA SALERNITANA NON RIESCE A VINCERE: FINISCE 1-1 CONTRO IL FROSINONE Finisce 1-1 all'Arechi la sfida fra Salernitana e Frosinone. La squadra di mister Di Francesco passa in vantaggio nel primo tempo con Romagnoli Finisce 1-1 all'Arechi la sfida fra Salernitana e Frosinone. La squadra di mister Di Francesco passa in vantaggio nel primo tempo con Romagnoli