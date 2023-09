Serie A, brusco stop per l'Inter: il Sassuolo passa a San Siro! La Lazio piega il Torino

Sono terminati i match del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di Serie A.







INTER-SASSUOLO - Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri di Simone Inzaghi, seconda vittima eccellente del Sassuolo: dopo la Juventus, i neroverdi - oggi in tenuta bianca - di Alessio Dionisi fanno un'altra vittima eccellente. A San Siro finisce infatti 2-1 per gli ospiti: illusorio il vantaggio nerazzurro di Denzel Dumfries a fine primo tempo, nella ripresa sale in cattedra Domenico Berardi. Che al Meazza, si sa, illumina. Dapprima l'assist per il pareggio di Nedim Bajrami, complice una papera di Sommer; poi, il solito, bellissimo, sinistro a giro che nessuno in Serie A ha ancora capito come fermare. Non ha pagato la strategia di Inzaghi di schierare la formazione tipo, facendo le prove generali per la gara contro il Benfica e chiedendo uno sforzo extra ad alcuni titolarissimi.

LAZIO-TORINO - Torna alla vittoria la Lazio, piegato 2-0 all'Olimpico il Torino con i gol di Vecino e Zaccagni. Dopo lo 0-0 nel primo tempo nella ripresa una decina di minuti di ulteriore stallo, poi la riprende Vecino. Come in un classico della Serie A, l’uruguaiano toglie i compagni da una situazione fangosa con un tocco sporco sotto porta, su bella iniziativa a destra tra Felipe Anderson e Lazzari. Ribattono i granata aggrappandosi all’asse tra i due esterni Bellanova-Lazaro, quest’ultimo sfiora l’eurogol. La Lazio però trova entusiasmo dopo il gol e con esso anche il raddoppio: lo segna Zaccagni, che chiude il match virtualmente già al 75’ al termine di una discesa da velocista e grazie a un destro morbido e spietato. Il neo-entrato Castellanos per poco non entra nell’iconografia recente con una meravigliosa rovesciata, larga di poco. Il Toro non ha energie e non reagisce, se non per un rigore inizialmente assegnato da Fabbri e poi rimosso con suggerimento del VAR, la Lazio torna finalmente alla vittoria e a tenere la porta inviolata.