Serie A, chi più in forma? Così le ultime 5: Napoli da zona retrocessione!

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? L'Inter capolista è anche una delle tre squadre che corre di più: i nerazzurri hanno conquistato 13 punti nelle ultime cinque giornate di campionato, un percorso quasi perfetto "rovinato" solo dal pari in casa del Genoa. Benissimo - 13 punti anche in questo caso - pure Fiorentina e Juventus, che tengono il passo della prima in classifica, mentre è stabile il Milan.

Napoli fermo, ma… Appena quattro punti nelle ultime cinque gare per gli azzurri di Walter Mazzarri, un passo che spiega il crollo in classifica dei campioni d'Italia in carica. Che però non sono i peggiori: Sassuolo e Frosinone si sono infatti ferite, entrambe hanno conquistato appena un punto nelle ultime uscite, con una differenza reti preoccupante (-6) soprattutto per i ciociari. In positivo, da segnalare lo sprint della Salernitana, che nelle ultime due gare ha conquistato quattro punti. Bene anche la Lazio, con due vittorie consecutivo. Ecco il dato relativo alle venti squadre del campionato di Serie A.

Inter 13 punti conquistati nelle ultime cinque giornate di campionato

Fiorentina 13

Juventus 13

Milan 10

Lazio 10

Bologna 10

Atalanta 9

Torino 8

Roma 7

Genoa 6

Udinese 6

Hellas Verona 5

Lecce 5

Cagliari 4

Monza 4

Napoli 4

Salernitana 4

Empoli 3

Sassuolo 1

Frosinone 1