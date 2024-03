Serie A, colpo Cagliari a Empoli. Finisce pari la sfida salvezza tra Frosinone e Lecce

Sono terminati i match delle 15, validi per la 27esima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i match delle 15, validi per la 27esima giornata di Serie A.

EMPOLI-CAGLIARI - Il Cagliari conquista tre punti pesantissimi per la lotta salvezza a Empoli. Decide al 69' la rete di Jankto, che dalla respinta di Caprile su tiro di Nandez realizza una sorta di rigore in movimento. Primo ko per i toscani dall'avvento di Nicola in panchina.

FROSINONE-LECCE - Termina 1-1 il match salvezza allo Stadio Stirpe. Nel recupero del primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa con Cheddira: punizione battuta in area, sponda di testa di Romagnoli, Falcone smanaccia dalle parti del marocchino che controlla e scarica un bolide sotto la traversa. Dopo l'ora di gioco i salentini pareggiano con Krstic su calcio di rigore fatto ribattare dal VAR.