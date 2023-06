Serie A, domenica lo spareggio salvezza: domani la Lega comunicherà la sede

La Serie A avrà un epilogo con lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia.

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Serie A avrà un epilogo con lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia. Le due formazioni in lotta per la salvezza chiudono a pari punti a 31, e se la vedranno nel confronto diretto di domenica prossima per decidere chi resterà nella massima serie (fischio d'inizio alle 20.45, domani la Lega Serie A comunicherà la sede dell'incontro). Gli scaligeri sono stati sconfitti 3-1 a San Siro contro il Milan (doppietta di Leao che festeggia così la firma sul rinnovo), mentre gli aquilotti hanno perso all'Olimpico dopo essere andati in vantaggio al 6' con Nikolaou (pari di Zalewski, gol vittoria di Dybala su rigore al 91').