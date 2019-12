Serie A, due gare alle 15: queste le formazioni ufficiali

Tutto pronto per le due gare delle 15. Diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Bologna e Parma-Brescia.

LECCE-BOLOGNA - Liverani vuole allontanare i salentini dalla zona calda della classifica, e si affida a Falco e Babacar. Il Bologna è reduce da due vittorie nelle ultime tre gare (tra cui anche quella a Napoli). Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

PARMA-BRESCIA - La squadra di D’Aversa è a caccia del terzo successo dopo i 6 punti conquistati con Sampdoria e Napoli. Il Brescia invece dopo le due vittorie consecutive dal ritorno di Corini in panchina è stato fermato dal Sassuolo e oggi cerca punti pesanti per scavalcare la Samp e uscire dalla zona rossa. Per riuscirci dovrà fare a meno di Balotelli, alle prese con un affaticamento quindi non al meglio. Di seguito le formazioni ufficiali:

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagilolo; Hernani, Brugman, Barillà; Sporcati, Kulusevski, Gervinho.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chandellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Toggregrossa, Donnarumma.