Serie A, Fiorentina ripresa dall'Empoli. Pari anche tra Udinese e Cagliari: ancora in gol Gaetano

Sono terminati i match delle 15, validi per la 25ª giornata di Serie A.

EMPOLI-FIORENTINA - Concluso in parità il derby toscano del Castellani, 1-1 tra Empoli e Fiorentina. Il vantaggio viola arriva sfruttando un minuto di superiorità numerica dettato dall’infortunio di Grassi: lo segna Beltran alla mezz'ora, autore di una bella girata in area di rigore. Pareggio dell’Empoli al minuto 56, secondo gol consecutivo per M’Baye Niang alla seconda presenza con gli azzurri toscani. Freddo l’attaccante francese nello spiazzare Terracciano con un calcio di rigore incrociato e spedito sotto la traversa. Il tiro dagli undici metri è stato procurato da Faraoni per fallo ai danni di Cancellieri in ripartenza a campo aperto.

UDINESE-CAGLIARI - Termina in parità 1-1 Udinese-Cagliari. L'ottimo approccio alla gara premia ben presto la squadra di casa: bravissimi Ehizibue e Zemura in occasione del vantaggio bianconero. Traversone da destra a sinistra, velo intelligente di Lucca e tiro all'incrocio dei pali. Zero i tiri dei sardi nei primi 43', ma il calcio sa essere crudele e allo stesso tempo generoso, così alla prima offensiva rossoblù, arriva il pareggio. Gaetano recupera palla, chiede ad Augello il triangolo e con una conclusione di prima intenzione la spara alle spalle di Okoye. Nella ripresa è il Cagliari a spingere alla ricerca della vittoria ma senza successo.