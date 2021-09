Serie A, Giudice Sportivo: Salernitana multata per il lancio di una bottiglietta verso Zapata

Il Giudice Sportivo di Serie A ha emesso un comunicato in merito alle prime quattro partite della 4ª giornata di Serie A (Genoa-Fiorentina, Inter-Bologna, Salernitana-Atalanta e Torino-Sassuolo). Con nessun calciatore squalificato, c'è invece una sanzione ai danni della Salernitana per il lancio di una bottiglietta da parte dei tifosi granata verso Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, al momento del gol in cui ha deciso l'incontro. Ecco cosa si legge all'interno della nota: "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere, al 30° del secondo tempo, lanciato all'indirizzo di un calciatore avversario una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".