Serie A, i finali: clamoroso pari dell'Inter a Lecce. Parità per Bologna e Brescia

Finite le gare delle gare delle 15. Battuta d'arresto per l'Inter che non va oltre l'1-1 allo stadio Via del Mare di Lecce: gli uomini di Conte passano in vantaggio con Bastoni, immediata la replica dei salentini con Mancosu. Il Brescia pareggia 2-2 con il Cagliari: doppiette per Joao Pedro e Torregrossa (espulso Balotelli per proteste). Il Bologna si fa rimontare dal Verona: 1-1 al Dall'Ara: decisivo il gol del pareggio del neo-acquisto Borini. Di seguito risultati e marcatori:

Lecce-Inter 1-1 (72' Bastoni, 77' Mancosu)

Brescia-Cagliari 1-1 (21', 68' Joao Pedro, 27', 49' Torregrossa)

Bologna-Verona 1-1 (20' Bani, 81' Borini)