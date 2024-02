Serie A, i finali dei match delle 15: reti bianche tra Empoli-Genoa e Udinese-Monza

Sono terminati i due match delle 15, validi per la 23ª giornata di Serie A.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati i due match delle 15, validi per la 23ª giornata di Serie A.

EMPOLI-GENOA - Pareggio senza particolari sussulti quello del Castellani fra Empoli e Genoa. Uno 0-0 caratterizzato da poche occasioni da gol nitide, soprattutto nel primo tempo. Il Genoa esulta con Sabelli, ma l'arbitro Feliciani annulla dopo una mischia confusa in area di rigore, mentre per gli azzurri è Cambiaghi il più pericoloso pur senza particolari pensieri per Caprile.

Nella ripresa il Genoa fatica a creare trame di gioco, l'Empoli si affida alle folate dei suoi giocatori offensivi pur senza particolari pericoli alla difesa avversaria. La partita scivola via fino al 90esimo, con Gudmundsson che è protagonista dell'ultimissima occasione ma Caprile è bravissimo a deviare in calcio d'angolo.

UDINESE-MONZA - Nessun gol, pochissime emozioni. Un punto a testa e un finale appena concitato. È, in estrema sintesi, la storia di Udinese-Monza, conclusa sul risultato di 0-0. Meglio il primo tempo del secondo, complice il fatto che, almeno fino all'intervallo, i padroni di casa abbiano provato a vincerla, sbattendo sul solito Michele Di Gregorio, come di consueto tra i migliori in campo.

Meno frizzante la ripresa, nella quale il Monza ha alzato leggermente i giri del motore, senza però cambiare gli equilibri. Da segnalare, tra le altre cose, l'ammonizione a Roberto Pereyra, che salterà la prossima contro la Juventus.