Serie A, i finali delle gare: goleada Samp, vincono Fiorentina e Torino

MULTIMEDIA VIDEO - SALVINI, SENTENZA STORICA: CONDANNATO PER CORI RAZZISTI CONTRO I NAPOLETANI! Nel passato di Matteo Salvini c'è una condanna per razzismo. Il giudice, stando a quanto riferito da La Repubblica, l'ha stabilito. Nel passato di Matteo Salvini c'è una condanna per razzismo. Il giudice, stando a quanto riferito da La Repubblica, l'ha stabilito.