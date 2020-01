Serie A, i finali delle gare: vincono Verona e Parma. Parità tra Samp e Udinese

Alla fine dei primi 90 minuti il Verona batte 3-0 il Lecce: ottima prestazione da parte degli uomini di Juric che grazie al tris rifilato ai salentini si portano in zona Europa. Al Tardini, il Parma supera per 2-0 l'Udinese: decisive le reti di Gagliolo e Kulusevski. Finisce in parita il match tra Sampdoria e Sassuolo: è 0-0 al Ferraris con gli ospiti che hanno giocato in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Peluso.

Di seguito risultati e marcatori al 90':

Verona-Lecce 3-0 (20' Dawidowicz, 34' Pessina, 86' Pazzini)

Parma-Udinese 2-0 (19' Gagliolo, 34' Kulusevski)

Sampdoria-Sassuolo 0-0